بزشكيان يؤكد على ضرورة اتباع النهج والتحرك الجهادي لحل مشاكل البلاد

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأحد برئاسة الرئيس بزشكيان، حيث صوّت الأعضاء لاختيار المحافظين الذين اقترحهم وزير الداخلية لمحافظات سمنان وقزوين ومازندران.

وشدد الرئيس بزشكيان في هذا اللقاء على شعار الوفاق الذي تنتهجه الحكومة محورا في ادائها وقال: منذ تشكيل الحكومة أعلنا في اللقاءات وفي وسائل الإعلام الوطنية أن الحكومة الرابعة عشرة ترحب باذرع مفتوحة بجميع أصحاب الحلول الناجعة والاقتراحات لحل مشاكل البلاد ومعيشة المواطنين، ونحن نرحب بكل من يقول إنه يستطيع حل مشاكل الشعب والبلاد ونمنحه الصلاحيات والتسهيلات. فلنتكاتف ونحل المشاكل.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تبني النهج والتحرك الجهادي لحل مشاكل البلاد من قبل المسؤولين التنفيذيين وقال: يجب على المحافظين الاستفادة الكاملة من دعم الشعب وقدراتهم. وبطبيعة الحال، فإن الأساليب الإدارية والكلاسيكية وحدها ليست هي الطريق لحل مشاكل البلاد، ومن خلال التجربة نرى أن التوجهات والتحركات الجهادية لها ثمار كثيرة.

وقال: مع الاهتمام بالإدارة الجهادية، أؤكد على ضرورة الاستعانة بالخبراء وتجاربهم أيضا. وعلينا أن نستخدم قدرات الأكاديميين لحل المشاكل وتنفيذ عمليات التنمية. تعتمد التنمية المستدامة على التوازن بين الموارد والاستهلاك، ويمكننا بمساعدة الخبراء والأكاديميين التحرك نحو هذا التوازن في مختلف المجالات، بما في ذلك الزراعة، وإدارة النقص في الموارد المائية ومنع تآكل التربة بهذه الطريقة.

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