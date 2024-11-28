بزشكيان: بالمشاركة الشعبية، نبني المساحات التعليمية اللازمة

واضاف الرئيس بزشكيان خلال استقباله جمعا من اعضاء المجتمع الطبي في اكاديمية العلوم الطبية، اننا عقدنا جلسات مع وزير التربية والتعليم بخصوص بناء المدارس، ونظر الى خبرة وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي والافادة من المشاركة الجماهيرية، لبناء بيوت الصحة، فاننا عازمون على بناء المساحات التعليمية اللازمة للمدارس في مناطق مختلفة من البلاد خلال سنة واحدة بمشاركة ابناء الشعب.

وتابع انه اضافة الى المساحة التعليمية، فانه يجب ايلاء الاهتمام ايضا بنوعية التعليم في المدارس، لذلك فان بناء المساحة يجب أن يتناغم مع نوع التعليم.

واكد انه ان اردنا تغيير اساليب التعليم بطريقة تمكن التلامذة من العمل بروح الفريق وتجعلهم قادرين على حل المسالة، والتفكير بصورة هيكلية وممنهجة، فان المساحات التعليمية ونوع الادوات والتجهيزات التعليمية يجب ان تكون مختلفة بطبيعة الحال.

واوضح رئيس الجمهورية اننا نجري مشاورات مع الجامعات لتقديم فكرات عن نوعية الهيكلية والمخطط الداخلي لهذه المساحات.