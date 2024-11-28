تصدير 728 الف طن من السلع من جيلان (شمال) خلال 8 اشهر

رشت/28 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – اعلن المدير العام لدائرة الصناعة والمناجم والتجارة بمحافظة جيلان (شمال) تيمور بور حيدري انه تم تصدير 728 الف طن من السلع من المحافظة خلال الاشهر الـ 8 الاولى من السنة الايرانية الجارية (حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر).

وقال بور حيدري اليوم الخميس لمراسل ارنا ان قيمة السلع المصدرة تبلغ 403 ملايين دولار موضحا ان حجم الصادرات شهد زيادة بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.