٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٠٠ ص
رمز الخبر: 85673528
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journalistکاظم شماعییان

تصدير 728 الف طن من السلع من جيلان (شمال) خلال 8 اشهر

٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٠٠ ص
رمز الخبر: 85673528
تصدير 728 الف طن من السلع من جيلان (شمال) خلال 8 اشهر

رشت/28 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – اعلن المدير العام لدائرة الصناعة والمناجم والتجارة بمحافظة جيلان (شمال) تيمور بور حيدري انه تم تصدير 728 الف طن من السلع من المحافظة خلال الاشهر الـ 8 الاولى من السنة الايرانية الجارية (حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر).

وقال بور حيدري اليوم الخميس لمراسل ارنا ان قيمة السلع المصدرة تبلغ 403 ملايين دولار موضحا ان حجم الصادرات شهد زيادة بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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