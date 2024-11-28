قماطي: سنتابع موضوعي الأسرى وإعادة الإعمار

واعلن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، متابعة موضوع الأسرى، كما موضوع إعادة الإعمار، مؤكدًا أنّ الانتصار في لبنان تحقّق اليوم بعد شهرين من الجهاد المتواصل والصمود والإرادة، بينما لم يحقّق العدو أيّ هدف من أهدافه.

وافاد موقع العهد الاخباري ان قماطي شدّد في مؤتمر صحافي من الضاحية الجنوبية لبيروت، على أنّ "صمود المقاومة في الجنوب أفشل العدو وأفشل العدوان على الشرق الأوسط أيضًا"، معتبرًا أنّ "ما جرى هو انتصار للأمن القومي العربي".

وتوجّه قماطي إلى الرأي العام اللبناني بالقول: "عندما يفشل العدو في تحقيق أهدافه ويصل إلى نقطة الاستعصاء العسكري فهذا هو الانتصار".

وأكد قماطي أنّ الفضل في الانتصار يعود أولًا إلى المقاومة، وثانيًا إلى الموقف السياسي الرسمي، وثالثًا إلى بيئة المقاومة، مضيفًا أنّ الفضل في هذا الانتصار يعود إلى التفاوض الصلب للمفاوض السياسي اللبناني، وفي طليعته الرئيس نبيه بري.

وحيّا قماطي بيئة المقاومة "التي صمدت وصبرت، وكانت وفية ومضحية في سبيل دعم المقاومة وصمودها"، مشددًا على وفاء المقاومة لهذه البيئة.

وأعلن قماطي التحضير لتشييع الشهيديين العظيمين، الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، مشيرًا إلى أّنّ تشييعهما سيمثّل استفتاء شعبيًا وسياسيًا لتبني نهج المقاومة.

وعلى صعيد غزّة وحرب الإبادة الجماعية المستمرة، نقل قماطي أنّ حركتي حماس والجهاد الإسلامي يشكران المقاومة وقادتها، وقال إننا "لن نترك فلسطين، وهي قضيتنا الأساسية".

انتهى ** 2342