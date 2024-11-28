ايران، نائبا لرئيس اللجنة الهيدروغرافية لدول منطقة حماية البيئة البحرية (روبمي)

واشار صفائي الى ان الدورة العاشرة لملتقى اللجنة الهيدروغرافية لدول منطقة حماية البيئة البحرية (روبمي) تعقد في الفترة 26-29 الجاري في مدينة جدة السعودية، قائلا ان ايران ومن خلال حصولها على الاغلبية المطلقة للاصوات اختيريت نائبا لرئيس اللجنة.

واوضح ان هذه اللجنة هي واحدة من اللجان الـ 15 للمنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO) وتتولى مهمة الادارة والتنسيق الاقليمي في الخليج الفارسي وبحر عمان وجزء من المحيط الهندي في مجال استكمال معطيات الهيدروغرافيا وانتاج ونشر الجداول البيانية للملاحة البحرية.

واضاف ان اللجنة تضم في عضويتها كلا من ايران والعربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وباكستان والعراق وسلطنة عمان. موضحا ان ايران ونظرا الى قدراتها الفنية والتخصصية تتولى مسؤولية تنسيق انشطة بناء الطاقات وتنسيق نشر الجداول البيانية الورقية والالكترونية لهذه اللجنة.

وتابع انه وفقا للنظام التاسيسي للجنة، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتولى بعد عامين وفي الدورة المقبلة، رئاسة اللجنة تلقائيا وتعد واحدا من الاعضاء الـ 30 لمجلس وضع سياسات المنظمة الهيدروغرافية الدولية.