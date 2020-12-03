مستشار رئيس الوزراء الياباني یشدد على بذل المساعي لإحياء الاتفاق النووي

وقال رئيس مؤسسة السياسة الخارجية الياباني "كاني مياكه" الذي يتولى ادارة مرکز الدراسات العالمية في اليابان اليوم الخميس انه كان من المدهش للغاية أن طوكيو لم تكن حاضرة في المفاوضات التي جرت مع ايران بشأن الاتفاق النووي والتي تمخضت عن التوصل الى خطة العمل المشترك الشاملة.

وتطرق إلى دور إيران المهم للغاية وموقعها الإقليمي وقال: "تقع إيران في المنطقة الحرة ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما أن لليابان مصالح في هذه المنطقة ، واضاف ان بلاده لا تزال مرشحة مناسبة لتصبح العضو السابع في المفاوضات النووية.

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