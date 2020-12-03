مستشار رئيس الوزراء الياباني یشدد على بذل المساعي لإحياء الاتفاق النووي

وقال رئيس مؤسسة السياسة الخارجية الياباني "كاني مياكه" الذي يتولى ادارة مرکز الدراسات العالمية في اليابان اليوم الخميس انه كان من المدهش للغاية أن طوكيو لم تكن حاضرة في المفاوضات التي جرت مع ايران بشأن الاتفاق النووي والتي تمخضت عن التوصل الى خطة العمل المشترك الشاملة.
وتطرق إلى دور إيران المهم للغاية وموقعها الإقليمي وقال: "تقع إيران في المنطقة الحرة ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما أن لليابان مصالح في هذه المنطقة ، واضاف ان بلاده لا تزال مرشحة مناسبة لتصبح العضو السابع في المفاوضات النووية.
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بكين/3 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- أكد مستشار رئيس الوزراء الياباني انه"نظرًا لعلاقات طوكيو الوثيقة جدًا مع طهران خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية فمن الضروري العمل على إحياء الاتفاق النووي وأن تكون الیابان عضوًا في المفاوضات المستقبلية".
وقال رئيس مؤسسة السياسة الخارجية الياباني "كاني مياكه" الذي يتولى ادارة مرکز الدراسات العالمية في اليابان اليوم الخميس انه كان من المدهش للغاية أن طوكيو لم تكن حاضرة في المفاوضات التي جرت مع ايران بشأن الاتفاق النووي والتي تمخضت عن التوصل الى خطة العمل المشترك الشاملة.
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