ظريف: سياسة ايران الخارجية مبنية دوما على الدبلوماسية والحوار الاقليمي

وكتب ظریف في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع تويتر مساء اليوم الجمعة: إننا نرحب بالتفاهم المعلن من قبل الكويت بشأن الخليج الفارسي.

وأضاف: إن السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية دوما منذ الماضي على الدبلوماسية وعلاقات الجوار الطيبة والحوار الاقليمي.

وأعرب عن أمله بأن تساهم المصالحة في تعزيز الاستقرار والتنمية السياسية والاقتصادية لجميع شعوب المنطقة.

وكان وزير خارجية الكويت احمد الناصر المحمد الصباح أفاد بأن حوارا مثمرا قد تم مؤخرا في سياق الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الخليجية حيث شاركت جميع الاطراف وأبدت تأكيداتها على صون الاستقرار في هذه البلدان.

واعتبر وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني أن البيان الذي أصدره وزير الخارجية الكويتي بشأن الأزمة "خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية".

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