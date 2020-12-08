٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:٠٦ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84140054
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سفراء وملحقون عسكريون يوقعون سجل التعازي بالشهيد فخري زاده

سفراء وملحقون عسكريون يوقعون سجل التعازي بالشهيد فخري زاده

طهران/8 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- وقع جمع من السفراء وكبار الشخصيات والملحقين العسكريين من العديد من الدول في طهران، على سجل التعازي الذي فتحته وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بمناسبة استشهاد العالم الإيراني البارز الشهيد محسن فخري زاده، وأعربوا عن ادانتهم لهذه الجريمة الإرهابية النكراء.

ووقع على سجل التعازي السفراء والشخصيات والمنتسبون العسكريون للعراق وليبيا وفنزويلا وطاجيكستان وقيرغيزستان وفلسطين وباكستان وسوريا وتركيا وباكستان وأفغانستان ونيكاراغوا وجنوب إفريقيا وعمان واليمن ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) وأذربيجان وصربيا والمكسيك وكوريا الشمالية، معربين عن خالص التعازي والمواساة للشعب الإيراني والقوات المسلحة والحكومة الإيرانية في الشهيد فخري زاده.

يذكر، ان رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية، الدكتور محسن فخري زاده، استشهد عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر) إثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في ضواحي العاصمة طهران.

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