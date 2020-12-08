سفراء وملحقون عسكريون يوقعون سجل التعازي بالشهيد فخري زاده

ووقع على سجل التعازي السفراء والشخصيات والمنتسبون العسكريون للعراق وليبيا وفنزويلا وطاجيكستان وقيرغيزستان وفلسطين وباكستان وسوريا وتركيا وباكستان وأفغانستان ونيكاراغوا وجنوب إفريقيا وعمان واليمن ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) وأذربيجان وصربيا والمكسيك وكوريا الشمالية، معربين عن خالص التعازي والمواساة للشعب الإيراني والقوات المسلحة والحكومة الإيرانية في الشهيد فخري زاده.
يذكر، ان رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية، الدكتور محسن فخري زاده، استشهد عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر) إثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في ضواحي العاصمة طهران.
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