سفراء وملحقون عسكريون يوقعون سجل التعازي بالشهيد فخري زاده

طهران/8 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعرب وزير العلاقات الخارجية السريلانكي، دينيش غوناواردينا، في اتصال مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، عن تعازيه وحكومة بلاده للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا، بمناسبة استشهاد العالم الإيراني البارز محسن فخري زاده، مستنكرا العمل الإرهابي الذي أدى الى اغتياله.