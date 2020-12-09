شمخاني يؤكد على الحدّ من البؤر المزعزعة للأمن في منطقة القوقاز

وفي لقائه اليوم الاربعاء وزير الخارجية الاذربيجاني "جيحون بايراموف" الذي يزور البلاد حاليا، اعرب شمخاني عن ارتياحه لاقامة السلام بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا، وعودة الاراضي المحتلة الى بلد الام؛ متطلعا لاذربيجان حكومة وشعبا بالنجاح في المضي على نهج التنمية والرقي.

وفيما اكد على ضرورة النهوض بمستوى العلاقات الايرانية الاذربيجانية الى اعلى المستويات، صرح شمخاني ان انجاز المشاريع المشتركة وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين وبدء التعاون في مجالات جديدة، يستدعي بذل مزيد من الجهود الحازمة.

كما اعلن عن ارادة ايران للمشاركة في اعادة اعمار المناطق المحررة والمتضررة من جراء الحرب، وتقاسم خبراتها وطاقاتها الفنية والهندسية مع هذا اذربيجان.

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