١١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84142782
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ايران وكرواتيا تبحثان بشان تطوير التعاون الثقافي والفني

ايران وكرواتيا تبحثان بشان تطوير التعاون الثقافي والفني

بلغراد / 11 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- تباحث السفير الايراني في زغرب برويز اسماعيلي ومدير مهرجان "ماركوبولو-طريق الحرير" ايغور بريزميتش، بشان تطوير التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

وتعد النتاجات الفنية والموسيقية والسينمائية الايرانية جزءا مهما من مهرجان "ماركوبولو-طريق الحرير" الذي ينظم بصورة افتراضية بسبب الظروف الراهنة لتفشي فيروس كورونا.

وتشارك اكثر من 15 دولة في هذا المهرجان الذي ينظم بعنوان "طريق الحرير-طريق للحوار بين الحضارات" لمدة 20 يوميا سنويا في جورتشولا بجنوب كرواتيا.

واعلن مدير المهرجان في تصريح له بان الهدف الاساس من تنظيم هذا المهرجان السينمائي هو تقوية الحوار والتعاون الثقافي والمزيد من تعرف شعوب هذه الدول الواقعة على طريق الحرير التاريخي على ثقافات وتقاليد بعضها بعضا في اطار عرض نتاجات سينمائية.  

وتحظى الافلام السينمائية الايرانية باهتمام كبير في كرواتيا ولهذه الافلام مشاركة فاعلة في مهرجان العام الجاري.

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