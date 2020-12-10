ايران وكرواتيا تبحثان بشان تطوير التعاون الثقافي والفني

وتعد النتاجات الفنية والموسيقية والسينمائية الايرانية جزءا مهما من مهرجان "ماركوبولو-طريق الحرير" الذي ينظم بصورة افتراضية بسبب الظروف الراهنة لتفشي فيروس كورونا.

وتشارك اكثر من 15 دولة في هذا المهرجان الذي ينظم بعنوان "طريق الحرير-طريق للحوار بين الحضارات" لمدة 20 يوميا سنويا في جورتشولا بجنوب كرواتيا.

واعلن مدير المهرجان في تصريح له بان الهدف الاساس من تنظيم هذا المهرجان السينمائي هو تقوية الحوار والتعاون الثقافي والمزيد من تعرف شعوب هذه الدول الواقعة على طريق الحرير التاريخي على ثقافات وتقاليد بعضها بعضا في اطار عرض نتاجات سينمائية.

وتحظى الافلام السينمائية الايرانية باهتمام كبير في كرواتيا ولهذه الافلام مشاركة فاعلة في مهرجان العام الجاري.

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