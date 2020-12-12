وزير الصحة الايراني: استطعنا احتواء الموجة الثالثة لكورونا

وقال نمكي في تصريح للصحفيين مساء اليوم السبت في مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان الجنوبية شرق ايران حين وصوله اليها: انه وفي ظل العناية الالهية وجهود الزملاء وتعاضد جميع المؤسسات واركان الدولة والمواكبة من قبل المواطنين الاعزاء يمكنا القول اليوم باننا استطعنا احتواء الموجة الثالثة لكورونا.

واضاف: سنتجه ان الله تعالى نحو ارقام وفيات اقل بكثير مما هي عليه اليوم في البلاد وسيكون امامنا مستقبل افضل في مكافحة هذا المرض حيث سنتحدث غدا في لجنة مكافحة كورونا بصورة اكثر تفصيلا.

ويزور وزير الصحة محافظة خراسان الجنوبية لدراسة وتيرة السيطرة على مرض كورونا وافتتاح عدد من المشاريع الصحية في المحافظة وتفقد المستشفيات في مدينة بيرجند مركز المحافظة.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الصحة ايضا المشاركة في اجتماعات اللجنة الجامعية للوقاية والسيطرة على فيروس كورونا ولجنة ادارة كورونا في المحافظة واللقاء مع المسؤولين فيها وافتتاح عدد من المشاريع في اطار حملة "طريق الصحة".

يذكر انه اثر الاجراءات والقيود الاخيرة المتخذة خلال الشهر الاخير في مختلف انحاء البلاد انخفضت اعداد الاصابات والوفيات اليومية بمرض كورونا.

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