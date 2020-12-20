٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:٢٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84155353
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مسؤول : تاسيس رابطة علمية مشتركة بين ايران وايطاليا قريبا

مسؤول : تاسيس رابطة علمية مشتركة بين ايران وايطاليا قريبا

طهران / 20 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن المدير العام لمكتب حماية ودعم الابحاث والتكنولوجيا بوزارة العلوم والابحاث والتقنية الايرانية "عبد السادة نيسي"، تاسيس رابطة علمية مشتركة بين ايران وايطاليا قريبا؛ مبينا ان هذا المركز يعنى بتحديد شبكة التعاون العلمي والتقني بين البلدين.

وفي تصريحه خلال ندوة افتراضية اليوم الاحد حول "التعاون العلمي والتقني بين طهران وروما"، اكد نيسي على حرص فريق العمل الخاص بالتعامل بين ايران وايطاليا لتوسيع العلاقات العلمية والتقنية بين الجانبين.

وحول الخطط القصيرة والمتوسطة وطويلة الامد لدى وزارة العلوم الايرانية من اجل التعاون مع ايطاليا، اكد هذا المسؤول ان البرامج قصيرة الامد تهدف الى تعزيز ومواصلة التعاون الحالي بين البلدين وايضا تنفيذ المشاريع المشتركة والاتفاقات المبرمة بين المؤسسات العلمية الايرانية والايطالية.

كما اشار نيسي الى الخطط العلمية والتقنية طويلة الامد في البلاد، موضحا ان تاسيس الرابطة العلمية المرتقبة بين ايران وايطاليا، يأتي ضمن هذه البرامج وفي اطار قاعدة "الربح – ربحية" وبهدف تحديد شبكة التعاون العلمي والتقني بين الجانبين.

انتهى ** ح ع

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