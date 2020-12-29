الخارجية الروسية: التعاون مع طهران بصيغة أستانا كان أحد اهم إنجازات موسكو في عام 2020

وافادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) ، ان وزارة الخارجية الروسية ، كتبت الثلاثاء في بيان تحت عنوان "أهم الإنجازات السياسة الخارجية لروسيا في عام 2020" : ان التعاون مع إيران وتركيا بصيغة أستانا ساهم في استقرار الاوضاع بسوريا.

وبدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا المفاوضات بصيغة أستانا منذ أكثر من 5 سنوات ، وعقدت خلالها 15 جولة من المفاوضات ، شارك فيها أيضًا ممثلون عن الحكومة السورية وبعض دول المنطقة.

ومن أهم إنجازاتها التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مناطق آمنة في سوريا ، والتي تم التوصل إليها في الجولة الرابعة من محادثات أستانة.

وفي إطار محادثات أستانا ، التقى رؤساء إيران وروسيا وتركيا في طهران وسوتشي وأنقرة.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرا على ضرورة أن تواصل مجموعة أستانا أنشطتها مؤكدا تعاون بلاده مع إيران وتركيا لحل الازمة في سوريا.

واعلنت الخارجية الروسية في بيانها ايضا إن المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين الذي عقد في دمشق يومي 11 و 12 نوفمبر وحضرته أكثر من 20 دولة بينها روسيا وإيران والصين ولبنان وبمشاركة بعض المنظمات الدولية ، لعب دورًا مهمًا في حل القضايا الإنسانية بسوريا.

انتهى**م م**