السفير الايراني في موسكو: الشهيد القائد سليماني بطل متعلق بكل شعوب العالم

وفي ندوة عقدت في موسكو عبر الفيديوكونفرانس الثلاثاء اشار جلالي الى الخصال الاخلاقية المميزة والعالية للشهيد سليماني وجهوده في مكافحة الارهاب في المنطقة، معتبرا خدمته الصادقة للشعب وعبادته الخالصة للباري تعالى بانهما السبب الاساس في تحوله الى بطل قومي.

واضاف: ان القائد سليماني لم يكن بطلا قوميا فقط بل كان بطلا متعلقا بكل شعوب العالم.

واشار الى جهاد الشهيد سليماني في مكافحة الارهاب في سوريا والعراق ونوه الى ان الاميركيين وحلفاءهم ورغم كل مزاعمهم لم يحرروا حتى قرية واحدة من يد الارهابيين في المنطقة وقال: انه لو لم تكن بطولات هذا الشهيد العظيم لكانت اوضاع المنطقة يلفها الغموض الان.

ولفت الى السجل اللامع لايران وروسيا في مكافحة الارهاب والتطرف في سوريا، معتبرا الشهيد القائد سليماني بانه كان المبتكر للتعاون المشترك (بين البلدين ايران وروسيا) في هذا البلد.

انتهى ** 2342