السفير الإيراني في بغداد: الثأر لدماء الشهداء يؤدي الى كسر الهيمنة الأميركية

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني الذي أقامته السفارة الايرانية بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر، الذي انعقد بحضور جمع غفير من الشخصيات من مختلف الأطياف والفئات السياسية والجهادية والدينية والعشائرية لفت ايرج مسجدي، إلى أن الثأر لدماء الشهيدين لن يتحقق الا بانسحاب القوات الأميركية من العراق وانهيار السياسة الأميركية والكيان الصهيوني وتحرير القدس وليس بقتل شخص ما لأنه لا يوجد أحد يساوي مكانة الشهيدين.

وشدد مسجدي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها نية للحرب أو الصراع مع أحد، وأضاف أن أرض العراق المقدسة لن تكون أبدا ساحة لنزاعنا مع الأمريكيين.

وأشار إلى الهجمات الصاروخية التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية العام الماضي على قاعدة عسكرية أمريكية في عين الأسد غربي محافظة الأنبار في العراق، قال مسجدي إن الأمريكيين قتلوا الحاج قاسم وأبو مهدي في العراق وكان ينبغي الرد عليهم هناك (العراق). فلهذا السبب تعرضت إحدى قواعدهم العسكرية لهجوم من قبل إيران.

وتابع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، أن دور القائدين الشهيدين في محاربة الإرهاب والانتصار على داعش وتحرير العراق من الاحتلال لا يخفى على أحد.

يتبع.. أ م د