قاليباف يعرب عن تعاطفه مع منكوبي زلزال كرواتيا

وفي البرقية هنأ قاليباف لمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) وقرب حلول العام الميلادي الجديد وقال: انني اعتقد بان التعاطي البناء بين الاديان السماوية من شانه ان يؤدي الى تحقيق السلام والعدالة والتقدم في المجتمع البشري مثلما بشّر السيد المسيح (ع) بسمو الانسانية عبر تعزيز المحبة.

ودعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي الباري تعالى من اجل تخليص البشرية من فيروس "كوفيد-19" في انحاء العالم، معلنا استعداد المجلس للمزيد من التعاون مع البرلمان الكرواتي وتعزيز العلاقات الثنائية.

كما اعرب قاليباف عن تعاطفه مع منكوبي الزلزال الاخير الذي ضرب كرواتيا، متمنيا لنواب البرلمان والحكومة والشعب الكرواتي موفور الصحة والتقدم والسعادة.

انتهى ** 2342