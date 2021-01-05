إيران تنضم الى عضوية اتحاد الأيكيدو العالمي

وفي حوار خاص مع مراسل إرنا اليوم (الثلاثاء)، أضاف بهتري، بعد 11 شهرا من الجهود المستمرة والمتابعة المتواصلة من قبل هذا الاتحاد، أصبحت إيران أخيرا عضوا رسميا في اتحاد الأيكيدو العالمي، وتم صباح اليوم اشعار الاتحاد الوطني للأيكيدو بذلك.

وقال بهتري: هناك حالیا 123 اسلوبا مختلفا من فنون الدفاع عن النفس يتم التدريب عليها في الاتحاد الوطني الإيراني لجمعيات الفنون القتالية، وسنبذل قصارى جهدنا للمشاركة في مختلف المسابقات العالمية والدولية في الأساليب التي نحن متمكنون منها، كما اننا نعمل على تحقيق التقدم في سائر الأساليب الأخرى للفنون القتالية.

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