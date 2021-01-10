تفريغ وشحن مايزيد عن 25 مليون طن من السلع في ميناء الامام الخميني (ره)

وافادت ارنا عن العلاقات العامة لمديرية الموانئ والملاحة البحرية في محافظة خوزستان الیوم الاحد انه خلال هذه الفترة تم تفريغ 13 مليونا و 548 الف طن وشحن 11 مليونا و785 الف طن من مختلف السلع والبضائع النفطية وغيرالنفطية في ميناء الامام الخميني (ره).

وبين عادل ادريس انه خلال هذه الفترة تم تغريغ وشحن ستة ملايين و 837 من السلع النفطية و 18 مليون و495 من البضائع غير النفطية باستخدام احدث المعدات الموجوة في ميناء الامام الخميني (ره).

يذكر ان ميناء "الامام الخميني (رض)" في جنوب خوزستان و المطل على الخليج الفارسي له 38 رصيفا بطول 7 كيلومترات ويعد الميناء الاكبر في البلاد.

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