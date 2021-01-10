١٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٤٧ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84180235
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خلال تسعة اشهر؛

تفريغ وشحن مايزيد عن 25 مليون طن من السلع في ميناء الامام الخميني (ره)

تفريغ وشحن مايزيد عن 25 مليون طن من السلع في ميناء الامام الخميني (ره)

طهران/ 10 كانون الثاني/ يناير/ إيرنا – اعلن مديرعام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة خوزستان " عادل ادريس " عن تفريغ وشحن 25 مليون و 332 الف طن من السلع والبضائع النفطية وغيرالنفطية في ميناء الامام الخميني (ره) وذلك خلال الاشهر التسعة الاخيرة من العام الحالي ( بدأ 21 مارس 2020).

وافادت ارنا عن العلاقات العامة لمديرية الموانئ والملاحة البحرية في محافظة خوزستان الیوم الاحد انه خلال هذه الفترة تم تفريغ 13 مليونا و 548 الف طن وشحن 11 مليونا و785 الف طن من مختلف السلع والبضائع النفطية وغيرالنفطية في ميناء الامام الخميني (ره).

وبين عادل ادريس انه خلال هذه الفترة تم تغريغ وشحن ستة ملايين و 837 من السلع النفطية و 18 مليون و495 من البضائع غير النفطية باستخدام احدث المعدات الموجوة في ميناء الامام الخميني (ره).

يذكر ان ميناء "الامام الخميني (رض)" في جنوب خوزستان و المطل على الخليج الفارسي له 38 رصيفا بطول 7 كيلومترات ويعد الميناء الاكبر في البلاد.

انتهى**م م**

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