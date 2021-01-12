لحل مشاكل التجارة الزراعية عبر اتفاق التجارة التفضيلية بين ايران والعراق

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بين "خاوازي" و وزير التجارة العراقي "علاء الجبوري" الذي يزور البلاد حاليا.

واوضح وزير الجهاد الزراعي الايراني، انه يمكن من خلال اتفاق التجارة التفضيلية، معالجة العديد من المشاكل الراهنة في مجال التعاون الزراعي بين طهران وبغداد؛ علي سبيل المثال القضايا المتعلقة بصادرات واستيراد المحاصيل الزراعية، والتي يمكن حصرها في اطار التجارة التفضيلية والمضي قدما لحلها على اساس برنامج متفق عليه والطاقات الكامنة والاحتياجات الثنائية.

كما اشاد خاوازي بالتعاون التجاري الذي قدمه العراق مع ايران في ظروف الحظر الامريكي الراهن؛ وقال : ان ايران مصممة على الاستمرار في سياساتها التجارية مع دول الجوار، ولن تدخر اي جهد في هذا السياق.

وكان وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان"، بصفه رئيسا للجنة التعاون الاقتصادي الايرانية العراقية، اعلن صباح اليوم عن الجهود المشتركة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الى اكثر من 20 مليار دولار سنويا.

علما ان القيمة الاجمالية لصادرات البضائع الايرانية الى العراق خلال الاشهر التسعة الاخيرة من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020)، بلغت 900 مليون دولار؛ مسجلة زيادة بنسبة 7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

انتهى ** ح ع