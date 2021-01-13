أميرعبداللهيان: الإدارة الأمريكية تحمي قادة داعش

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" اليوم الأربعاء ، تشكل العقوبات الامريكیة علی فالح الفیاض رئیس هیئة الحشد الشعبی بطل التصدی للارهاب علامة علی دعم الولایات المتحدة الواضح لداعش، قائلا فالح الفیاض هو الآن قائد مقارعة الارهاب والضامن لأمن العراق والمنطقة. البیت الأبیض یغتال أبومهدي المهندس ویقاطع فالح ولکنه یحمي قادة داعش.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض بتهمة صلته بانتهاكات حقوقية وقمع للمتظاهرين في أكتوبر 2019.

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