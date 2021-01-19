الخارجية الايرانية تصدر بيانا تفصيليا حول جرائم كبار المسؤولين الاميركيين

وقالت وزارة الخارجية الايرانية انها وفي سياق تنفيذ قانون "التصدي لانتهاك حقوق الانسان واجراءات اميركا الارهابية والمتهورة في المنطقة" (المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي قبل 3 اعوام) ادرجت في قائمة الحظر الايرانية الافراد الاميركيين التالية اسماؤهم نظرا لارتكابهم جرائم ارهابية وترويج ودعم الارهاب بما يشكل تهديدا جادا للسلام والامن الاقليمي والدولي وكذلك بسبب انتهاكهم القواعد الاساسية والمبادئ البنيوية للقوانين الدولية ومن ضمنها حقوق الانسان:

*دونالد ترامب (رئيس الولايات المتحدة الاميركية)

دونالد ترامب نظّم ودعم الانشطة والاعمال الارهابية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والرعايا الايرانيين وكان له دور اساس في تاسيس وتمويل وتسليح وتدريب الجماعات الارهابية والانظمة القمعية في المنطقة وكذلك الكيان الصهيوني الارهابي والقمعي وتقديم الدعم الشامل لها خاصة العمل الارهابي لهذا الكيان في اغتيال العالم الشهيد محسن فخري زادة. كما انه (ترامب) ارتكب جريمة ارهابية وخرق المبادئ الاساسية للقوانين الدولية وحقوق الانسان باصداره الاوامر وقيادة عمليات اغتيال القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه الذين كان لهم دور مؤثر في مكافحة الارهاب ودحر داعش وكذلك الحفاظ على الاستقرار والسلام والامن على المستويين الاقليمي والدولي.

فضلا عن ذلك فان دونالد ترامب بفرضه اجراءات الحظر الاحادية واللاقانونية والظالمة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني والمبادرة لفرض ظروف حياتية خاصة على الايرانيين من ضمنها عن طريق منع حصولهم على الاغذية والادوية والخدمات والمعدات الطبية خاصة في الظروف الناجمة عن تفشي جائحة "كوفيد-19" وكذلك حرمانهم من حقوقهم الاساسية، قد عرّض للخطر حيان الملايين من الايرانيين. الاجراءات المشار اليها مصداق بارز لانتهاك المبادئ والقواعد الاساسية للقوانين الدولية وحقوق الانسان البنيوية والجريمة ضد الانسانية.

وهو الى جانب دعمه المالي والشامل لجرائم الكيان الصهيوني الارهابية قد دعم الكيان ايضا في الاحتلال والممارسات القمعية وبناء المستوطنات وانشاء الجدار العازل وتقييد حرية حركة الفلسطينيين والاستحواذ على اموالهم وممتلكاتهم وبالتالي كان له تاثير هدام على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الاساسية ومنها حق تقرير المصير والصحة والتعليم والعمل واستقلال ووحدة الاراضي الفلسطينية.

دونالد ترامب بدعمه للانظمة القمعية في المنطقة وجرائمها ضد الانسانية وجرائم حربها في اليمن كان له دور في قتل عشرات الالاف في اليمن وتشريد الملايين منهم وفرض ظروف حياة ماساوية سيما على النساء والاطفال في هذا البلد وبالتالي فقد انتهك القواعد الاساسية والمبادئ البنيوية للقوانين الدولية ومنها حقوق الانسان والحقوق الانسانية.

بناء عليه فان دونالد ترامب، واستنادا للمواد من 1 الى 5 والبندين 2 و 3 من المادة 5 من قانون "التصدي لانتهاك حقوق الانسان واجراءات اميركا الارهابية والمتهورة في المنطقة"، فقد اصبح مشمولا باجراءات الحظر من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يتبع ** 2342