وزير الاقتصاد الأرميني يصل الى طهران

طهران / 19 كانون الاول/ يناير/ ارنا – قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: ان العدو لن يرفع الحظر أبدا ما لم ينتزع الشعب منه هذا السلاح، مؤكدا ان الدفاع المقدس هو من جعلنا اكثر قوة وعزة ومنطقا.