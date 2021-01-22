وزير الاقتصاد الأرميني يصل الى طهران

وقال رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية "حميد زاد بوم" ان تنمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وجمهورية ارمينيا وازالة الموانع بهذا الشأن هي الهدف الرئيسي لزيارة كروبيان لطهران.
واعلن زاد بوم عن توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين البلدين خلال زيارة الوزير الارميني.
ويرافق وزير الاقتصاد الارميني وفدا اقتصاديا رفيع المستوى في القطاعين العام والخاص وسيلتقي الوزير خلال تواجده في طهران مع وزراء الصناعة والتعدين والتعدين الطاقة وكذلك محافظ البنك المركزي الايراني ووزير الاقتصاد والمساعد العلمي والتقني لرئيس الجمهورية وعددا اخر من المسؤولين.
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