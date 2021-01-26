نمو صادرات الحيوانات المائية بنسبة 6% رغم تفشي كورونا

وأضاف "عيسى كلشاهي" في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء:في العام الجاري، مع استكمال التعليمات الفنية وإطلاق وحدتين صناعيتين لإنتاج الأسماك المجففة والأسماك الصغيرة المجففة، أضيف منتج آخر إلى سلة المنتجات التصديرية.

وأوضح كلشاهي، أن حجم صادرات الأسماك المجففة بلغ حوالي 18 ألف طن بقيمة 18 مليون دولار، مضيفًا أن سلطنة عمان وميانمار وماليزيا هي من بين الأسواق المستهدفة الجديدة للتصدير في ا2020.

وأعرب كلشاهي عن أمله في أنه مع استمرار برامج تنمية الصادرات في العام المقبل، ستتم إضافة ثلاث وجهات تصدير على الأقل والعديد من المنتجات الجديدة إلى سلة صادرات المنتجات المائية والمنتجات السمكية.

73 مليون دولار قيمة الصادرات الحيوانات المائية غير البقعية

وأضاف كلشاهي: ان صادرات الحيوانت المائية، بلغت منذ بداية العام نحو 29 ألف طن بقيمة 73 مليون دولار.

وتابع: إن حجم صادرات الروبیان المستزرع منذ بداية العام بلغ نحو 14 ألف و 500 طن.

توريد السلمون المرقط المعلب إنجاز عام 2020

وأضاف كلشاهي:في العام الجاري ، دخل السلمون المرقط المعلب إلى السوق كمنتج تجاري والآن ثلاثة مصانع وعلامات تجارية مختلفة في شمال وغرب ووسط بلد ينتجها.

وقد تم إنتاج مليون و280 الاف طن من المنتجات السمكية العام الماضي و تجاوز الميزان التجاري لهذا القطاع 440 مليون دولار رغم العقوبات وتفشي كورونا

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