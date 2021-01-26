مساعد رئيس الجمهورية يترأس وفدا علميا وتجاريا الى كينيا

وتأتي هذه الزيارة في سياق دعم الشركات المعرفية الايرانية للعثور على اسواق دولية لتصدير منتجاتها العلمية والتقنية، وايجاد فرص تجارية جديدة في مجال الصادرات الايرانية.

الى ذلك، اوضح مساعد رئيس الجمهورية ان زيارته الى كينيا تستغرق يومين وتهدف الى اجراء مباحثات مع اصحاب الشركات المعرفية في هذا البلد، وصولا الى اتفاق معهم حول تبادل الخبرات العلمية والتقنية وتلبية احتياجات الجانبين في هذا الخصوص.

علما، ان الوفد العلمي التجاري الايراني سيحمل معه الى دولة كينيا شحنة تزن طنا واحدا من المساعدات الطبية والادوات المستخدمة في مجال مكافحة فيروس كورونا، الى جانب الاجهزة الفنية المنتجة في الشركات المعرفية الايرانية، لتقديمه الى وزارة الصحة الكينية.

انتهى ** ح ع