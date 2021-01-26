اجتماع افتراضي مشترك بين وزارة الرياضة الإيرانية والأكاديمية الصربية للرياضة

وفي هذا الاجتماع أشار المدير العام لمكتب الشؤون الدولية، فرشيد طهماسبي، إلى الإجراءات القيمة والترتيبات المتخذة لتعزيز التواصل الفعال مع الأكاديمية الصربية للرياضة وأضاف: أعلنت وزارة الرياضة والشباب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استعدادها لتبادل الخبرات ونقل تجاربها العلمية والرياضية الى صربيا ولا شك أن عقد هذا اللقاء الافتراضي من شأنه أن يكون انطلاقة لتوسيع العلاقات وتبادل الخبرات الفنية والرياضية بين الجانبين.

وبحث خلال الإجتماع، رؤساء الإتحادات الرياضية الإيرانية للكرة الطائرة، والتايكوندو، والسباحة، والغوص وكرة الماء مع نظرائهم الصربيين، سبل تعزيز التعاون المتبادل ومواضيع أخرى ذات إهتمام مشترك، وتقرر أن يقوم الجانبان بصياغة خطط تنفيذية مستقبلية في أقرب وقت ممكن.

وعقد الإجتماع بحضور سفيري إيران وصربيا لدى البلدين.

انتهى**أ م د