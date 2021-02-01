عضو بمجلس خبراء القيادة: مقاومة الشعب الايراني ستكسر الحظر الاميركي

وقال آية الله اراكي في تصريح له مساء الاثنين في مسجد "جهار مردان" بمدينة قم جنوب العاصمة طهران ضمن برنامج الاحتفال بالذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران: ان الشعب والمقاتلين تمكنوا بمقاومتهم في الحرب المفروضة (من قبل النظام العراقي البائد على الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام 1980-1988) من تحقيق الانتصار ولنا اليوم ذات الشعب والمقاتلين القادرين بمقاومتهم على تمريغ انف اميركا بالتراب وكسر الحظر وتحقيق الانتصار والرفعة.

واضاف: انه ليس شعوب العالم الاسلامي فقط بل ايضا شعوب اميركا اللاتينية وافريقيا وجنوب اسيا واينما وجد مظلوم فان عيون املهم ترنو نحو ايران وهو ما يعد عزا وفخرا كبيرا لها.

واشار الى ان الحظر ادى رغم مصاعبه الى الاعتماد على الذات وبلورة الطاقات الداخلية واضاف: لقد حققنا خلال فترة الحظر التقدم في مختلف المجالات العلمية والفضائية والصاروخية والنانوية وتمكن علماؤنا الشباب من انتاج افضل لقاحات كورونا.

ولفت آية الله اراكي في جانب اخر من تصريحه الى ذل وهوان الحكام الرجعيين في المنطقة امام الاستكبار وقال: ان كل ما شهده تاريخ البشرية من ظلم واجرام يعود الى الانقياد للطواغيت.

انتهى ** 2342