١٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٦:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84226604
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قائد حرس الحدود: لا حاجة للدول الاجنبية من خارج المنطقة لتوفير امن الخليج الفارسي

قائد حرس الحدود: لا حاجة للدول الاجنبية من خارج المنطقة لتوفير امن الخليج الفارسي

بندرعباس / 12 شباط /فبراير /ارنا- اكد قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد احمد علي كودرزي بان لا حاجة للدول الاجنبية من خارج المنطقة لتوفير امن الخليج الفارسي.

وقال العميد كودرزي في تصريح للصحفيين في بندرعباس جنوب ايران الخميس: اننا وفي ظل تعاون سائر القوات المسلحة سواء الجيش او الحرس الثوري والتعامل مع الدول الجارة نقوم بتوفير امن الخليج الفارسي اكثر فاكثر ولا حاجة لنا لتدخلات الدول الاجنبية (من خارج المنطقة).

واضاف: اننا وفي ضوء التعاضد والتنسيق بين جميع القوات سنقف امام اي استعراض للقوة والتهديدات من قبل الاعداء في المنطقة.

واكد على دعم الصيادين وسكان الحدود وكذلك مكافحة تهريب المخدرات والسلع والاسلحة وقال: اننا سنضيق الخناق على الاعداء في المنطقة.

انتهى ** 2342

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