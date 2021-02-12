إيطاليا تشدد على ضرورة الإسراع في استئناف محادثات الاتفاق النووي

وقالت اليزابتا بلوني في رسالة نشرت نسخة منها على حساب تويتر الرسمي للسفارة الايرانية في روما ان إيطاليا تتطلع إلى استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي التي تعد أداة أساسية لتوفير الأمن وعدم انتشار الاسلحة النووية في المنطقة.

واشارت الأمينة العامة لوزارة الخارجية الإيطالية إلى العلاقات التاريخية وطويلة الأمد بين روما وطهران وقالت، إن الصداقة بين البلدين أصبحت أكثر وضوحا وأعمق بعد 106 سنوات من العلاقات الدبلوماسية.

و صرحت الدبلوماسية الإيطالية بأن هذه العلاقة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والإرادة المشتركة للحوار وتطوير التعاون المبتكر والمثمر لشعبي البلدين.

وقالت بلوني على الرغم من تعقيدات التطورات السياسية ، كانت المحادثات الإيرانية الإيطالية مستمرة على الصعيدين الحكومي والبرلماني واستمرار التعاون الثقافي والاقتصادي والأكاديمي خير دليل على استمرار هذا المسار.

وتطرقت إلى مشكلة تفشي فيروس كورونا وجهود البلدين لمكافحتها واعربت عن أملها في القضاء على الفيروس بفضل الجهود الدولية المشتركة.

و في نهاية الرسالة تمنت الصحة والسعادة لايران حكومة وشعبا.

انتهى** 1453