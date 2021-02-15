وزير الخارجية القطري يجري مباحثات مع ظريف

و وصل وزير الخارجية القطري، (اليوم) الى طهران لاجراء مباحثات مع نظيره الايراني.

وكان "محمد بن عبد الرحمن ال ثاني" قد اعلن يوم الاربعاء الماضي، عن استعداد بلاده لدعم "العملية السياسية والدبلوماسية من اجل عودة ايران وامريكا الى الاتفاق النووي وخفض التوترات الاقليمية".

وفي سياق متصل، اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" خلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين وردا على سؤال مراسل "ارنا" بشأن جهود قطر لاحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، " اننا نرحب بهذه المساعدة.. قطر هي من أصدقاء إيران الاقليميين وهناك مشاورات وثيقة بين البلدين على مختلف المستويات".

انتهى ** ح ع