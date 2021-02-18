سفير ايران في صنعاء: المعتدون يستخدمون الحصار والمجاعة سلاحا ضد اليمن

وكتب ايرلو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: ان المعتدين على اليمن وبعد ان ادركوا بان الحرب تسير لمصلحة صنعاء ركزوا على الحل السياسي واتهموا الاخيرين بعرقلة الامور واستخدموا الحصار والمجاعة سلاحا ضد اليمن.

واضاف السفير الايراني: ان هذا الامر يتعارض مع شعاراتهم الانسانية ويشير الى سلوكهم اللاانساني ضد الشعوب.

وقد اعتبر المكتب السياسي لأنصار الله ، الخميس، المواقف الدولية من التطورات في مارب غطاءً دوليا لاستمرار العدوان والحصار ودعم المجموعات التكفيرية المنخرطة عسكريا مع الغزاة والمحتلين.

وأكد المكتب السياسي في بيان له أن إعلان تنظيم داعش الإجرامي مشاركته مع تحالف العدوان في معارك مارب يمثل حجم الارتباط العضوي القائم بين التحالف الإجرامي وداعش الإجرامي.

وقال المكتب في بيان صادر عنه "من المستهجن ما نسمعه من مواقف دولية بشأن تطورات مأرب، ونعتبر ذلك غطاءً دوليا لاستمرار العدوان والحصار واستمرار دعم المجموعات التكفيرية المنخرطة عسكريا مع الغزاة والمحتلين كما أعلنت عن نفسها داعش في بيان لها تؤكد بأنها حاضرةٌ في معارك مأرب".

وحمل البيان تحالف العدوان الداعشي كامل المسؤولية عما ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق أهل مأرب.

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله، أن الشعب اليمني لن يقف متكوف الأيدي، وله كل الحق والمشروعية لمواصلة معركة التحرر الوطني ولمواجهة تحالف بين مجرمين قتلة لا مشروع لهم سوى إبقاء اليمن رهينةً للفوضى وللتدخلات الأجنبية.

انتهى ** 2342