تألق الجناح الإيراني في معرض مينسك الدولي للكتاب

وأفادت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بيلاروسيا، اليوم (الجمعة)، بأن معرض مينسك الدولي الثامن والعشرين للكتاب افتتح يوم الخميس (18 فبراير)، بمشاركة مسؤولين في مختلف المجالات السياسية والثقافية والفنية والأدبية في هذا البلد، بالإضافة إلى سفراء ودبلوماسيين من مختلف البلدان، وبحسب مسؤولين وزائرين، يعد "جناح إيران" من أثرى وأجمل أجنحة معرض هذا العام.

وكان من بين كبار المسؤولين البيلاروسيين الذين زاروا المعرض، رئيس الوزراء، رامان جالفوتشينكا، والنائب الأول للرئيس مكسيم ريزينكوف، ووزير الإعلام إيغور لوتسكي، ووزير التعليم إيغور كاربينكو، ورئيس اتحاد الكتاب البيلاروسيين نيكولاي تشيرغينز، وغيرهم. كما قام سفراء العديد من الدول بما في ذلك باكستان وطاجيكستان وسوريا وفلسطين وفنزويلا بزيارة جناح إيران بالمعرض وتحدثوا مع السفير الإيراني في مينسك، سعيد ياري، وأصحاب المصلحة الآخرين.

وتم عرض كتب مختلفة باللغة الروسية في الدراسات الإيرانية، والدراسات الإسلامية، والأدب التقليدي، والشعر الإيراني، ودواوين العديد من الشعراء والشخصيات الأدبية الإيرانية بمن فيهم خيام النيسابوري، وقصص الشاهنامه، كما تم عرض بعض اللوحات الفنية الرائعة للفنان الإيراني الشهير "محمود فرشتشيان" ونماذج عن مختلف الحرف اليدوية والفنون الإيرانية. كما قام عدد من الفنانين الإيرانيين باقامة ورش عمل لفن الخط والرسم، وتلقت ترحيبا واسعا.

وفي السياق ذاته، قال السفير الإيراني في مقابلة خاصة مع القناة الأولى للتلفزيون الوطني البيلاروسي، إن سبب الإقبال الواسع للمسؤولين وزوار المعرض على الجناح الإيراني هو الثقافة المتوهجة والحضارة الإيرانية الغنية. وفيما أشار إلى دور معارض الكتاب في تعزيز العلاقات بين دول العالم، أكد سعيد ياري على تعزيز التعاون الثقافي والفني بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبيلاروسيا.

ويستمر معرض مينسك الدولي للكتاب، حتى يوم الأحد 21 شباط/فبراير الجاري.

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