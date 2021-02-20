مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل الى طهران

وكتب سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم السبت: ان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حظي حين وصوله اى طهران باستقبال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراية بهروز كمالوندي.

وتاتي زيارة غروسي الثانية الى طهران بعد تسلمه منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الذي بدأ العد العسكي لانتهاء المهلة المحددة من جانب طهران وهي 23 شباط /فبراير لوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي ووقف عمليات التفتيش الاضافية من قبل الوكالة للمنشآت النووية الايرانية.

وكانت زيارة غروسي الاولى الى طهران قد جرت قبل عدة اشهر تلبية لدعوة من مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي سياق تعاون ايران والتزاماتها كعضو في هذه المؤسسة الدولية.

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