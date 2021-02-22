إيران تستضيف المؤتمر الدولي للكهرباء

وبحسب المراسل الاقتصادي لارنا، فإن " مؤتمر سيرد" هو أهم وأكبر مؤتمر علمي لصناعة توزيع الكهرباء في العالم وتسمح الأمانة العامة للمؤتمر لبعض الدول بأن تستضيفه بطريقة محدودة.

وإيران من بين الدول القليلة التي نجحت في الحصول على عقد المؤتمر واستضافته وكان باحثون إيرانيون قد نجحوا في تقديم العديد من الأوراق البحثية لهذا الحدث الدولي.

و افتتح المؤتمر برعاية نائب وزير لطاقة في شؤون الكهرباء والطاقة "همايون حائري".

وتعد السيارات الكهربائية والاستجابة لطلب السوق، واستخدام المعدات والتقنيات الجديدة في صناعة التوزيع في البلاد، وتقليل الخسائر، وتطوير شبكة الكهرباء من بين المحاور المهمة التي ستتم مناقشتها في المؤتمر.

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