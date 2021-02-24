مسؤول : تصفير الرسوم الجمركية مع اتحاد اوراسيا الاقتصادي

وفي تصريح له على هامش اجتماع تنسيقي حول اقامة معرض اوراسيا التخصصي في ايران، اشار الفت الى النتائج الايجابية المترتبة على اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين.

كما اعلن هذا المسؤول عن اجراء مفاوضات جديدة بين ايران ودول الاتحاد حول توسيع نطاق اتفاق التجارة الحرة ليشمل بضائع اكثر من 20 بالمئة المحددة سابقا.

وصرح، بان ايران واتحاد اوراسيا لديهما طاقات تسمح بتطوير التعاون التجاري المشترك وصولا الى 30 مليار دولار سنويا؛ مشيرا في الوقت نفسه الى العراقيل ذات الصلة ومنها انعدام المعلومات بشان اسواق الجانبين التي حالت دون تحقيق هذا الهدف حتى الان.

وقال الفت : ان معرض اوراسيا التخصصي (المرتقب خلال الفترة من 18 الى 21 مايو 2021)، يشكل اولى الخطوات الجادة لتنفيذ اتفاق التجارة الحرة ومزيد من تبادل المعلومات فيما يخص اسواق بلدان اوراسيا وايران.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اشار المدير العام للشؤون الاوروبية والامريكية بمنظمة التنمية التجارية الى الحظر المفروض على ارمينيا لفي مجال استيراد الفين و250 نوعا من السلع التركية؛ مبينا ان هذا البلد يتمتع باكبر وافضل الفرص لتطوير التعامل التجاري مع ايران.

واضاف، "نحن استطعنا لحد الان رفع مستوى التجارة الى 60 مليون دولار مع ارمينيا وهناك برامج اخرى من اجل الارتقاء بالتعاون التجاري بين البلدين".

انتهى ** ح ع