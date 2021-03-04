وزارة الصحة : كورونا يسفر عن 78 وفاة جديدة في ايران

واضافت السيدة لاري خلال مؤتمرها الصحفي اليوم الخميس، انه بناء على النتائج القطعية لفحوصات كورونا في انحاد البلاد، فقد سجّلت الاحصائيات الرسمية منذ يوم امس الاربعاء لغاية الساعة الثانية من عصر اليوم، ثمانية الاف و404 اصابة جديدة، وزيادة عدد المصابين بالفيروس في ايران الى مليون واحدا و665 الفا و103 اشخاص.

كما نوهت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، الى ان اجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في ايران بلغا لحد الان مليونا و420 الفا و958 شخصا، بينما يرقد 3 الاف 760 مصابا في مراكز العناية الطبية الخاصة نظرا لوضعهم الصحي الحرج.

انتهى ** ح ع