طفل ايراني يحصد الميدالية الفضية في مسابقة الرسم في اليابان

واعلن مركز التنمية الفكرية للاطفال والمراهقين في محافظة خوزستان في جنوب غرب ايران اليوم الثلاثاء، إن "سهيل أبو علي"، من اهالي المحافظة وعضو العلاقات العامة في مركز التنمية الفكرية، شارك في هذا الحدث الدولي وحقق هذا النجاح.

وبحسب هذا التقرير، شارك18 الفا و 593 عملا في المسابقة من 73 دولة بما فيها ايران حيث بلغ عدد الاعمال الايرانية المشاركة في المسابقة 551 لوحة من مختلف مراكز التنمية الفكرية للاطفال و المرافقين فيها.

جدير بالذكر أنه في هذا الحدث الدولي، نجح فنانون آخرون من أعضاء مراكز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين من ايران وحصدوا سبع ميداليات وثلاث دبلومات فخرية.

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