خطيب زادة: على اميركا تغيير نهجها بصورة اساسية

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": على مدى عقود سعت الولايات المتحدة لحرمان ايران من الحقوق والسياسة الدولية لكنها منيت بفشل ذريع.

وفي تغريدة اخرى هنأ المتحدث باسم الخارجية الايرانية على اعتاب العام الايراني الجديد الذي يبدا غدا السبت وكتب: مضى عام اخر. سقطت ورقة من شجرة الزمن. جاء افراد وذهب اعزاء.

واضاف: نحن الان على اعتاب يوم جديد وعام جديد وقرن جديد. الشعب النبيل في هذه الارض العريقة واجه في العام 1399 (ه.ش) الكثير من الضغوط والمصاعب وزاد كورونا المتاعب.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية: برعم اخضر من الامل يبشر بالخلاص من كورونا وهذه الضغوط. شمس وماء هذا البرعم هو العراقة والارادة والهمة المسجلة في تاريخ هذه الارض العظيمة.

انتهى ** 2342