أولويات المركزي الإيراني من أجل تحقيق شعار عام 1400

وفي هذه المذكرة التي تم نشرها في الفضاء الإفتراضي حدد همتي الأولويات لإجراءات المصرف المركزي لتحقيق شعار عام 1400 الذي أعلن عنه سماحة قائد الثورة الإسلامية وهو "الإنتاج والدعم وإزالة العقبات" وذلك في إطار الواجبات القانونية للمصرف.

وأكد همتي أن السيطرة على التضخم هي الأولوية الأولى للمصرف المركزي، والتي تتحقق من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية وتعزيز وتعميق عمليات السوق المفتوحة، وتعديل السياسات الاقتصادية في دائرة الحكومة، والميزانية، وفي وضع السياسات النقدية.

وأوضح محافظ المصرف المركزي أن تعزيز قيمة العملة الوطنية من خلال السيطرة على التوقعات والحد من نمو السيولة من خلال الحد من نمو القاعدة النقدية ومواصلة الإجراءات التنفيذية والحد من عدم التوازن في المصارف وضبط السيولة وفرض القيود عليها. وأضاف: ان "تعزيز استقرار السوق وإدارة التقلبات ومحاولة التنبؤ باتجاه سعر الصرف والمتغيرات الاقتصادية الأخرى وتعزيز إجراءات إطلاق أرصدة إيران من النقد الأجنبي المجمدة في الخارج تعد من أولويات المصرف المركزي الإيراني في العام الجديد (1400/بدأ في 21 آذار/مارس).

وتابع همتي: "إن تمهيد أرضية ملائمة لتوجيه موارد البنوك نحو الإنتاج وإزالة العوائق التي تحول دون دعم البنوك للإنتاج، وخاصة التركيز على تمويل سلسلة الإنتاج وفرض قيود على المؤسسات المصرفية، تشكل أولويات أخرى للمصرف المركزي".

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