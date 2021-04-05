خاجي يبحث وعبد السلام في سبل حلّ الازمة اليمنية

وافادت "ارنا"، ان هذه المباحثات الهاتفية جاءت في اطار الجهود التي تبذلها الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل الازمة اليمنية.

واستعرض خاجي مع عبد السلام في هذا الاتصال، اخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام داخل اليمن.

كما اعرب الدبلوماسي الايراني الكبير عن ارتياحه للتقدم في مباحثات السلام اليمنية التي تجري تحت رعاية مبعوث الامم المتحدة الخاص الى هذا اليمن "مارتين غريفيتش".

وتطلع خاجي، بأن تتكلل مقاومة الشعب اليمني البطل برفع الحصار الظالم عنه وتحقيق السلام العادل والمستديم في هذا البلد.

الى ذلك، اعرب كبير مفاوضي حكومة الانقاذ الوطني اليمنية عن تقديره لمواقف الجمهورية الاسلامية الداعمة؛ لافتا الى بعض التطورات الاخيرة على صعيد محادثات السلام اليمنية.

هذا واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي بينمها اليوم، اخر الجهود الدبلوماسية الايرانية لحل ازمة ناقلة النفط صافر.

انتهى ** ح ع