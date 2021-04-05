اقامة أول اجتماع زراعي مشترك بين إيران وهولندا

وفي تصريح للمراسلين اليوم (الإثنين)، أضاف صداقت: ان هذا الإجتماع يشكل الخطوة الأولى في تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين منظمة الهندسة الزراعية بمحافظة خراسان الرضوية ومجلس التجارة الهولندي، ويهدف الى تعزيز المعرفة عن أساليب الزراعة في هولندا واستقطاب تجارب هذه الدولة التي تعد واحدة من أنجح دول العالم في الزراعة.

وأشار إلى أن الاجتماع سيعقد في شهر حزيران/يونيو، لكن لم يتم تحديد مكانه بعد، وأضاف: ان مقر الأمانة الدائمة للاجتماع المشترك للصناعة الزراعية الإيرانية والهولندية هو مدينة مشهد المقدسة ويشكل مناقشة أساليب تحديث الصناعة الزراعية وزيادة توعية المدراء في قطاع الزراعة محورين رئيسيين لهذا الاجتماع.

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