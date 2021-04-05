لاعبان ولاعبة كاراتيه من ايران يتصدرون التصنيف العالمي

وبعد اجراء المرحلة الاولى من الدوري العالمي للكاراتيه- 1 للعام 2021 في اسطنبول بادر الاتحاد العالمي للعبة الى اصدار تصنيف للاعبين في اوزانهم حيث تصدر بهمن عسكري وزن تحت 75 كغم وسجاد كنج زادة وزن فوق 84 كغم وحميدة عباس علي وزن فوق 68 كغم.

وحسب التصنيف فقد حل ذبيح الله بورشيب في مركز الوصافة في وزن تحت 84 كغم وحلت سارا بهمنيار في المرتبة الثالثة في وزن تحت 50 كغم ورزيتا عليبور في المرتبة الرابعة في وزن تحت 61 كغم وصالح اباذري المرتبة الرابعة في وزن فوق 84 وطراوت خاكسار في المرتبة الخامسة في وزن تحت 55 كغم.

انتهى ** 2342