١٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٥٨ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84295517
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الجامعات الإيرانية تستقبل طلابا من 133 بلدا

الجامعات الإيرانية تستقبل طلابا من 133 بلدا

طهران / 14 نيسان / ابريل /ارنا-قال مدير عام شؤون الطلبة غير الإيرانيين " افشین أخوندزاده" ان اكثر من 57 الف طالب جامعي من 133 دولة يدرسون حاليا في الجامعات الايرانية.

و اضاف آخوندزاده اليوم الاربعاء  أن 27 بالمائة من الطلبة الأجانب ، یدرس فی مرحلة البكالوريوس و57 بالمائة منهم في مرحلة الماجستير و15 بالمائة في مرحلة الدكتوراه وواحد بالمائة في باقي الدورات التعلیمیة.

وفي إشارة إلى الفروع الدراسية للطلبة الأجانب، قال إن اللغة والأدب الفارسي و هندسة الكمبيوترو القانون هي اكثر الفروع اقبالا من الطلاب الأجانب، وتليها الهندسة المدنية ، وإدارة الأعمال ، والعلوم السياسية ، واللغة الإنجليزية وآدابها ، وعلوم القرآن والحديث ، والعلاقات الدولية ، و هندسة الكهرباء.

وقال إن 77 مركزًا للتعليم العالي في إيران يمكنها العمل على جذب الطلبة غير الإيرانيين .

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