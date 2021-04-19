١٩‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:٤٦ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84300518
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فلم ايراني يحرز جائزة مهرجان أولجو فی كوريا الجنوبية

فلم ايراني يحرز جائزة مهرجان أولجو فی كوريا الجنوبية

طهران / 19 نيسان / ابريل /ارنا- فاز فلم "الخبز المقدس" من إعداد تورج اصلاني بالجائزة الخاصة في مهرجان اولجو السينمائي الدولي السادس في كوريا الجنوبية.

وفاز الفلم الوثائقي "الخبز المقدس" من اخراج المرحوم رحيم ذبيحي ، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لقسم الطلاب في مهرجان اولجو الدولي السادس للافلام في كوريا الجنوبية.
وتم عرض هذا الفلم الوثائقي في قسم مسابقة "السينما العالمية" في مهرجان اولجو الدولي السادس للأفلام في كوريا الجنوبية وحصل على جائزة خاصة من لجنة تحكيم الطلاب>
ومهرجان أولجو السينمائي الدولي هو أهم حدث سينمائي في آسيا وأقيمت النسخة السادسة للمهرجان في سفوح مدينة أولجو في كوريا الجنوبية في الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2021 ، مع عرض 30 فيلما لمخرجين من 18 دولة.

وشارك هذا الفلم  الایرانی في مهرجان "بيغ سكاي" الوثائقي في امريكا 2021 بنسخته الـ19 والذي يعد من أهم الأحداث السنوية للسينما الوثائقية في العالم.

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