ظريف يبحث مع نظيره الكويتي حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية

وتطرق ظريف في هذا اللقاء الى العلاقات الثنائية بين ايران والكويت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، واعلن رغبة ايران بتطوير العلاقات مع الكويت في مختلف المجالات.

واستعرض وزير الخارجية الايراني وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الترتيبات الاقليمية من قبل دول المنطقة، مؤكدا ضرورة اعتماد الدول على طاقاتها للوصول الى التعاون البناء والايجابي.

من جانبه وصف وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر الصباح العلاقات بين البلدين بانها تاريخية واعتبر طاقات العلاقات بين البلدين بانها اعلى من المستوى الراهن، معلنا استعداد بلاده لتطوير التعاون وكذلك تبادل زيارات الوفود.

يذكر ان الكويت تعد المحطة الرابعة من جولة وزير الخارجية الايراني الاقليمية والتي بداها من قطر وشملت ايضا العراق وسلطنة عمان.

انتهى ** 2342