واعظي: مفاوضات فيينا ايجابية ومرضية رغم الصعوبات

وقال واعظي، في تصريحه اليوم الجمعة: ان مفاوضات فيينا تمر بايام مصيرية ورغم وجود بعض الصعوبات الا ان اجواءها ايجابية وان مضى المسار على هذا المنوال فاننا سنشهد تقدما في فيينا.

واضاف: ان الحكومة والفريق الايراني المفاوض يخوضان المفاوضات في الاطار المرسوم من قبل كبار المسؤولين في البلاد ضمن الشروط المحددة من قبل قائد الثورة وفي هذا المسار نسعى في المفاوضات لاحياء الاتفاق النووي ورفع الحظر في ظل التزام جميع الاعتبارات والقوانين والاطر المحددة.

ووصف واعظي مستقبل البلاد الاقتصادي بالواعد، موضحاً: انه مع رفع الحظر الجائر المفروض على الشعب الايراني فان اياما طيبة بانتظار اقتصاد البلاد ومعيشة الشعب بالتأكيد وان الحكومة تبذل جهودها دون اي تضييع للفرص لتحقيق هذا الهدف.

يتبع..