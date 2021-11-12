انتصارات جديدة للقوات اليمنية في المناطق الغربية

وافاد موقع قناة "الميادين" نقلا عن مصادر ميدانية، ببدء القوات المسلحة اليمنية بتأمين دوار مطار الحُدَيْدَة ومجمع مصانع الألبان والأغذية وعشرات المواقع بعد أن انسحبت القوات المتعددة للتحالف السعودي من مناطق واسعة في مدينة الصالح ،وكيلو 16 ومجمع إخوان ثابت شرق مدينة الحُدَيْدَة، ومنطقة المَنْظَر بمحيط مطار الحديدة، ومناطق النُخَيلة، الشُجَيرة، قَضبة، الجُرَيْبة، والطائف ومناطق أخرى في مديرية الدُّرَيْهمي جنوبي المحافظة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن .

وأفادت المصادر ذاتها بأن انسحاب القوات المتعددة للتحالف السعودي من منطقة "كيلو16" سيعيد فتح الطريق الدولي الرابط بين صنعاء ومدينة الحُدَيْدَة.

هذا ورجحّت مصادر ميدانية ومحلية يمنية أن انسحاب القوات التابعة للتحالف السعودي قد يهدف لتعزيز قوات هادي وحزب الإصلاح المنهارة في جبهات مدينة مأرب شمالي شرق اليمن عبر إرسال تلك القوات إلى محافظة شبوة المحاذية لمأرب من الناحية الشرقية.

انتهى**أ م د