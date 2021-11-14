رئيس الجمهورية يوعز باتخاذ مايلزم فورا لإغاثة المناطق المنكوبة بالزلزال

كما امر اية الله رئيسي، خلال تراسه اجتماع مجلس الوزراء عصر اليوم، النائب الاول لرئيس الجمهورية ان يتجه الى مناطق الزلزال في اقصر وقت ممكن للتعرف عن كثب على مشاكل وتداعيات الحادث وبث الامل والهدوء في قلوب المواطنين وطمأنتهم بشأن توفير كافة الخدمات الاغاثية وفي الوقت المناسب لهم.

واعلن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، عن وقوع زلزال بقوة 6,4 درجات عى مقياس ريختر، عصر اليوم الاحد في مدينة "لافت" بمحافظة هرمزكان (جنوب البلاد).

وحدد المصدر نفسه، مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 26:80 والطول الشرقي 55:87 درجة؛ وعلى بعد 15 كم من مدينة لافت و20 كم من مدينة سوزا و27 كم من دركهان (في محافظة هرمزكان).

وفي سياق متصل، قال مدير مركز الطوارئ في محافظة هرمزكان "مهرداد حسن زادة"، ان شخصا واحدا لقي مصرعه واصيب اثنان اخران، اثر الزلزال بشدة 6.4 درجات على مقياس ريختر الذي ضرب المحافظة عصرا.

واكد "حسن زادة" في تصريح لمراسل "ارنا"، انه غير هذه الحصيلة لم يرد لحد الان اي تقرير بشأن وقوع ضحايا اخرين اثر الزلزال.

وعن الاضرار المادية الناجمة عن الزلزال، فقد اشار رئيس مركز طواري هرمزكان، ان الحادث ادى الى تشققات في جدران بعض المنازل بمدينة "فين" الواقعة شمالي بندر عباس (مركز المحافظة).

ولفت بان فرق الانقاذ توجهت فور وقوع الحادث الى المناطق المنكوبة وشرعت في خدماتها لاغاثة المواطنين.

انتهى ** ح ع

