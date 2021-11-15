قائد القوة البحرية للجيش يتوجه إلى فرنسا

وحول اهداف رحلته قال الأدميرال إيراني اليوم الاثنين ان اجتماع آيونز يركز على مناقشة أمن المحيط الهندي لا سيما فيما يتعلق بمكافحة القرصنة وضمان السلامة البحرية ومساعدة السفن المعرضة للخطر.

وصرح أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ترأست اجتماع آيونز لمدة عامين وتترأس حاليا اللجنة الأمنية فيه.

وأضاف الادميرال ايراني: نشارك في هذا الاجتماع لهدفين: الاول، سنقدم تقريرا عن أنشطة اللجنة الأمنية والخطط المستقبلية، بما في ذلك التخطيط للمناورات البحرية و الثاني: مناقشة عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية ومتعددة الأطراف وتحسين مستوى العلاقات البحرية.

وقال ايراني، كما أعدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وثيقة تعرضها في هذا الاجتماع والتي تتعلق بضمان الامن في المحيط الهندي.

وتابع إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت للعالم في العقد الماضي أن لديها القدرة على إرساء الأمن في شمال المحيط الهندي بشكل جيد ملفتا ان هذا النشاط الاستراتيجي كان دائما موضع اهتمام المنظمات الدولية.

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