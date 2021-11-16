امير عبد اللهيان : اتفقنا على خارطة طريق لتوسيع العلاقات بين طهران وانقرة

واضاف امير عبداللهيان : لقد اتفقنا خلال هذه المباحثات الودية التي استغرقت 3 ساعات، ان نمضي قدما باتجاه ترسيم خارطة طريق طويلة الامد لتوسيع العلاقات بين البلدين اكثر فاكثر؛ انني اتطلع بان يتم التوقع النهائي خلال اللقاء بين رئيسي البلدين على خارطة الطريق هذه، والتي من شأنها ان تهيئ الارضية لرفع مستوى العلاقات النهائية في جميع المجالات.

واوضح وزير الخارجية، ان لقاءه مع "تشافيش اوغلو" تضمن العديد من القضايا، ومنها التعاون الحدودي والبيئي وادارة الموارد المائية وموضوع المهاجرين والارهاب؛ بالاضافة الى اهم القضايا على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وكتب امير عبداللهيان في مدونته: ان البلدين ايران وتركيا باعتبارهما لاعبان كبيران في المنطقة، يضطلعان بدور لا يمكن التغافل عنه على صعيد التطورات الاقليمية، وعليه فإن تعاون الجانبين من شأنه ان يخدم الاستقرار في منطقة غرب اسيا اكثر فاكثر.

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