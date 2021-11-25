باقري: آفاق جديدة ستفتح في العلاقات بين ايران والكويت

وكتب باقري كني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الخميس انه تم الاتفاق خلال اللقاء الودي اليوم في الكويت مع الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على فتح آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين.

واضاف: اتفقنا خلال اللقاء الذي حضره ايضا نائب وزير الخارجية مجدي الظفيري ومساعد الخارجية للشؤون الاسيوية وليد علي الخبيزي، على فتح آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين في ظل الارادة والجهد المشترك.

يذكر ان مساعد الخارجية الايراني للشؤون السياسية اكد خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي سياسة ايران في تنمية العلاقات الشاملة مع الجيران خاصة الدول المطلة على الخليج الفارسي ومنها الكويت.

من جانبه نقل وزير الخارجية الكويتي، تحيات أمير الكويت وكبار المسؤولين في بلاده إلى سماحة قائد الثورة، ورئيس الجمهورية الإسلامية، مؤكدا على أهمية النهوض بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات.

ووصف الشيخ أحمد الصباح العلاقات بين بلاده وإيران بأنها عريقة ومهمة ومتجذرة معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين أكثر مما مضى.

انتهى ** 2342